Пів року ми закопували бруківку і барабани, забувши про фортифікації
Сподіваюсь, командування всіх рівнів пам'ятає, що найголовніша цінність на війні — люди
Ще раз запитую.
Минуло літо, половина осені.
Пів року сприятливої погоди для будівництва фортифікаційних споруд по всій лінії фронту і вздовж кордону.
Скільки було побудовано?
Для забудькуватих різноколірних фанатів нагадую, що ворог з першого дня окупації почав закопуватись в землю на захоплених територіях.
Йому вистачило пів року.
Чи вистачило нам?
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Зараз іде класичний контрнаступ у виконанні агресора.
Спочатку вони стримували наші війська, зараз, судячи з усього, вирішили що достатньо виснажили супротивника і, не рахуючись з втратами, хочуть використати ефект втоми для досягнення своїх оперативно-тактичних завдань.
Одне з них — захоплення Авдіївки, далі окупація Покровська і всієї Донецької області.
Але це лише одне з завдань.
Де буде наступний удар, ми не знаємо.
Тому запитую ще раз: ми встигли ефективно скористатись наданим нам часом для побудови лінії оборони, чи знову за все заплатять своїм життям наші Герої?
Як закуповувались барабани та перекладалась бруківка останніх пів року я бачив.
Наскільки грамотно розпорядились ресурсами й часом для підготовки можливого контрнаступу ворога побачимо в найближчі тижні.
Сподіваюсь, командування всіх рівнів пам'ятає, що найголовніша цінність на війні — люди.
Подвиг — це розплата за чужі помилки.
Про автора. Олександр Мирний, підприємець, український політик
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