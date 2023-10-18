Ще раз запитую.

Минуло літо, половина осені.

Пів року сприятливої погоди для будівництва фортифікаційних споруд по всій лінії фронту і вздовж кордону.

Скільки було побудовано?

Для забудькуватих різноколірних фанатів нагадую, що ворог з першого дня окупації почав закопуватись в землю на захоплених територіях.

Йому вистачило пів року.

Чи вистачило нам?

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Зараз іде класичний контрнаступ у виконанні агресора.

Спочатку вони стримували наші війська, зараз, судячи з усього, вирішили що достатньо виснажили супротивника і, не рахуючись з втратами, хочуть використати ефект втоми для досягнення своїх оперативно-тактичних завдань.

Одне з них — захоплення Авдіївки, далі окупація Покровська і всієї Донецької області.

Але це лише одне з завдань.

Де буде наступний удар, ми не знаємо.

Тому запитую ще раз: ми встигли ефективно скористатись наданим нам часом для побудови лінії оборони, чи знову за все заплатять своїм життям наші Герої?

Як закуповувались барабани та перекладалась бруківка останніх пів року я бачив.

Наскільки грамотно розпорядились ресурсами й часом для підготовки можливого контрнаступу ворога побачимо в найближчі тижні.

Сподіваюсь, командування всіх рівнів пам'ятає, що найголовніша цінність на війні — люди.

Подвиг — це розплата за чужі помилки.

Джерело

Про автора. Олександр Мирний, підприємець, український політик

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