"Південмаш" підписав контракт зі США на виготовлення двох перших ступенів ракет Antares
Державне підприємство "Південний машинобудівний завод імені Макарова" підписало контракт з американськими партнерами про замовлення на виготовлення основної конструкції першого ступеня (ОКПС) для ракет-носіїв Antares
Про це йдеться у Facebook підприємства.
"Слід зазначити, що ситуація тривалий час була невизначеною, оскільки майбутнє проєкту залежало від позиції NASA. Зараз очікування позаду, наш замовник визначився з конфігурацією ракети-носія, що дозволило укласти контракт. Більше того, очікується додаткове підтвердження від NASA, після якого можна буде домовлятися про виробництво ще кількох ОКПС", - йдеться у повідомленні.
"Південмаш" раніше співпрацював із американськими компаніями. Як пояснив перший заступник генерального директора з економіки та фінансів Костянтин Завгородній, укладення нового контракту залежало від того, як наскільки успішно підприємство показало себе в роботі в 2021 році.
"Американці дуже вибагливо ставляться до таких речей, як дотримання договірних зобов'язань, особливо щодо термінів, ув'язки всіх технічних деталей, а також організаційних формальностей. Багато нюансів виникає не тільки під час виробництва, а й у ході здачі продукції замовнику", - наголосив Завгородній.
Він підкреслив, що для "Південмашу" цей контракт був дуже важливим, адже він на найближчі два-три роки завантажує основне виробництво.
У пресслужбі нагадали, що раніше у 2021 році компанія підписала контракти з компанією "Антонов" на виготовлення комплектів шасі для літаків Ан-178.
- Нагадаємо, 28 грудня на держпідприємстві "Антонов" презентували перший серійний військово-транспортний літак Ан-178-100Р.
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