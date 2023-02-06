Південна Корея готова взяти участь у довгострокових проєктах щодо відбудови енергосектора України
Сеул готовий взяти участь у довгострокових проєктах з відновлення та відбудови української енергетики
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зокрема зазначається, що 6 лютого відбулася зустріч міністра енергетики Германа Галущенка та посла Республіки Корея в Україні Хьонга Те Кіма.
"Хьонг Те Кім підтвердив наміри його країни та надалі підтримувати український енергетичний сектор, підкресливши зацікавленість корейської сторони брати участь у середньо- та довгострокових проєктах з відновлення та відбудови української енергетики", – наголосили у відомстві.
Окрім цього, повідомляється, що сторони обговорили питання співробітництва в атомній галузі, у сфері ВДЕ, а також допомогу енергетичному сектору України. Українська сторона запропонувала налагодити співпрацю для обміну інформацією про технології захисту і безпеки енергооб’єктів України та Республіки Корея.
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Зокрема Галущенко окреслив перспективні напрямки співпраці між Україною та Південною Кореєю.
"Це - атомна енергетика та розвиток відновлюваних джерел енергії, які стануть базовими для модернізованої української енергосистеми", - уточнив він.
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