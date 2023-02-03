Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

"З усіх країн Заходу Південна Корея для мене дещо несподівано виявилася найскладнішим випадком. Але ми надзвичайно позитивно налаштовані, роль Кореї стає все більше конструктивною", - заявив Кулеба.

За його словами, законодавство Японії забороняє передачу озброєнь, зокрема систем ППО, яких потребує Україна. Водночас міністр нагадав, що вже були прецеденти, коли країни змінювали своє законодавство заради допомоги нашій країні.

"Японія не надає озброєння через свою історію, через поразку у Другій світовій війні і законодавство, яке забороняє передачу озброєнь. Нам дуже би хотілось, щоб Японія передавала нам озброєння, в них є багато того, що нам потрібно, зокрема, ППО. Але є приклади країн у Європі, які скоригували своє законодавство, щоби після 24 лютого 2022 року мати можливість постачати нам зброю. В Швейцарії, яка є найбільш відомою нейтральною країною у світі, запущений процес перегляду цього законодавства. Зарано говорити, що цей процес завершився, але він почався", - сказав Кулеба.

Що стосується інших країн, також Україна хотіла би отримати озброєння від Індонезії та Таїланду. Крім того, влада працює над налагодженням контактів із Індією.

"Індія має дуже багато того, що потрібно Україні, але при цьому займає стриману позицію", - зазначив Кулеба.