Укренерго: дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, зросло виробництво електрики

Про це поінформували в Укренерго.

Фахівці зазначили, що 4 лютого споживання енергії в системі зменшилося: це пов'язано з вихідним днем та збільшенням генерації на теплових електростанціях.

"Вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанції. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції Укренерго, включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій", - ствердили в пресслужбі.

Однак проблема дефіциту потужності зберігається: обсягів виробленої електроенергії усе ще недостатньо.

"Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження", - додали в Укренерго.