Укренерго: дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, зросло виробництво електрики
Ранком 4 лютого Укренерго звітувала про зменшення дефіциту потужності в енергосистемі, адже зросло виробництво електроенергії на ТЕС
Про це поінформували в Укренерго.
Фахівці зазначили, що 4 лютого споживання енергії в системі зменшилося: це пов'язано з вихідним днем та збільшенням генерації на теплових електростанціях.
"Вийшов з ремонту один блок на тепловій електростанції. Також завдяки відновленню трансформаторного обладнання на підстанції Укренерго, включено в роботу ще один блок на одній з електростанцій", - ствердили в пресслужбі.
Однак проблема дефіциту потужності зберігається: обсягів виробленої електроенергії усе ще недостатньо.
"Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення. В Одеській області зберігаються мережеві обмеження", - додали в Укренерго.
- Ранком 4 лютого на одному з основних енергооб'єктів Одеського району сталася аварія: абоненти Одеси та частково споживачі в області не мають світла.
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