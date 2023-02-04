На одному з ключових енергооб'єктів Одеського району сталася аварія, частина регіону без світла
Ранком 4 лютого на одному з основних енергооб'єктів Одеського району сталася аварія: частина абонентів Одещини й обласного центру не має світла
Про це поінформувала Одеська районна державна адміністрація.
Ранком 4 лютого на одному з основних об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія: частина абонентів центру й області залишилися без електроенергії.
"Наразі на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.
Просимо зберігати спокій та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей", - ствердив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.
- Нагадаємо, 2 лютого ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.62
Купівля 39.62Продаж 40.33
-
EUR
Купівля 42.62Продаж 43.62
- Актуальне
- Важливе