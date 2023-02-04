Про це поінформувала Одеська районна державна адміністрація.

Ранком 4 лютого на одному з основних об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія: частина абонентів центру й області залишилися без електроенергії.

"Наразі на об’єкті триває рятувальна операція, залучені всі сили та засоби ДСНС та інших підрозділів, енергетики роблять все можливе для відновлення подачі електроенергії.

Просимо зберігати спокій та з розумінням ставитися до тимчасових незручностей", - ствердив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.