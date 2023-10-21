Південна Корея може розкрити стратегічні резерви нафти у разі загострення конфлікту на Близькому Сході

Про це повідомляє Yonhap.

У компанії зазначили, що в разі загострення палестино-ізраїльського протистояння, включно зі сценарієм поширення війни на інші регіони Близького Сходу, за дорученням уряду можуть постачати нафту на ринок для стабілізації поставок і цін.

Наразі компанія перевіряє готовність дев’яти сховищ стратегічного резерву у різних частинах країни, щоб підготуватися до надзвичайних ситуацій.

Південна Корея має стратегічний запас нафти обсягом 96 мільйонів барелів, достатній для забезпечення енергетичних потреб країни впродовж 120 днів.

Водночас Сеул очікує, що загострення протистояння між Ізраїлем і ХАМАС матиме обмежений вплив на постачання нафти, оскільки сектор Гази розташований далеко від островів Ормузької протоки, де проходить критично важливий морський маршрут імпорту енергоносіїв до країни.

Південна Корея отримує із Близького Сходу 67% свого річного імпорту сирої нафти.