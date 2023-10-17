США, Японія і Південна Корея обговорили загрози з боку КНДР та її поставки зброї до Росії

Про це повідомив Державний департамент США.

Під час зустрічі представники Вашингтона, Сеула і Токіо обмінялись оцінками "останніх подій на Корейському півострові та взаємодії Північної Кореї з Росією".

"Вони обговорили передання зброї між КНДР і Росією, що порушує численні резолюції Ради безпеки ООН, загрожує стабільності і безпеці в Індо-Тихоокеанському регіоні, Європі і в усьому світі, а також підриває глобальний режим нерозповсюдження ядерної зброї", – йдеться в заяві Держдепу.

Учасники зустрічі приділили увагу й іншим загрозам з боку Пхеньяна, зокрема розробці ракетної та ядерної програм, зловмисній кібердіяльності, а також підготовки до запуску військового розвідувального супутника.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

11 вересня стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями". 13 вересня Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі РФ північнокорейської артилерії.

Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.

17 жовтня спецпредставник ООН у справах Північної Кореї Сон Кім заявив, що відносини між Росією та КНДР викликають занепокоєння всього світу.