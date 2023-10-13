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КНДР передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням, - Білий дім

13 жовтня, 2023 п'ятниця
20:36
Світ Володимир Путін та Кім Чен Ин

З 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами

Про військову допомогу КНДР Росії пише Reuters.

За інформацією Білого дому, поставки відбулися між 7 вересня і 1 жовтня. Зі складу у Північній Кореї зброю спершу завантажували на російське судно, а звідти залізницею переправляли через усю Росію у Краснодарський край. 

Журналісти отримали інформацію від координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

"Ми маємо інформацію, що Північна Корея поставила Росії зброю для застосування в Україні. КНДР надала Росії понад 1000 контейнерів військового обладнання та боєприпасів. Сьогодні ми публікуємо малюнок, що зображує пересування контейнерів", – заявив Кірбі, пише журналістка Лаура Роузен.

Кореспондент азійського Nikkei пише, що за словами Кірбі, в обмін на це КНДР розраховує отримувати ракети земля-повітря, бронетехніку і навіть бойові літаки.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

13 вересня Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

7 жовтня повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі РФ північнокорейської артилерії.

Росія
КНДР
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
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