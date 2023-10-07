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Між КНДР та Росією значно виріс трафік потягів: імовірно у вагонах зброя, - ЗМІ

7 жовтня, 2023 субота
04:40
Війна з Росією Світ, КНДР, РФ, зброя, війна з Росією

Супутникові знімки показують найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі РФ північнокорейської артилерії

Про це повідомляє проєкт Beyond Parallel.

Зазначається, що на станції Тумангагн у Расоні, що на кордоні КНДР і РФ, помітили приблизно 73 вантажних вагони. Такої кількості там не бачили останні п'ять років, і навіть до пандемії трафік на цій ділянці був меншим.

"З огляду на те, що Кім Чен Ин і Путін обговорили деякі військові обміни та співпрацю на своєму недавньому саміті, різке збільшення залізничних перевезень, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії", - йдеться у звіті проекту.

Однак, дізнатись, що саме везуть у вагонах, по супутникових фото неможливо, адже контейнери в основному покриті брезентом.

Beyond Parallel – проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень в Південній Кореї.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

13 вересня Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Росія
КНДР
зброя
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