Між КНДР та Росією значно виріс трафік потягів: імовірно у вагонах зброя, - ЗМІ

Про це повідомляє проєкт Beyond Parallel.

Зазначається, що на станції Тумангагн у Расоні, що на кордоні КНДР і РФ, помітили приблизно 73 вантажних вагони. Такої кількості там не бачили останні п'ять років, і навіть до пандемії трафік на цій ділянці був меншим.

"З огляду на те, що Кім Чен Ин і Путін обговорили деякі військові обміни та співпрацю на своєму недавньому саміті, різке збільшення залізничних перевезень, ймовірно, свідчить про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів до Росії", - йдеться у звіті проекту.

Однак, дізнатись, що саме везуть у вагонах, по супутникових фото неможливо, адже контейнери в основному покриті брезентом.

Beyond Parallel – проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень в Південній Кореї.

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

Увечері п'ятниці, 8 вересня, на параді на честь 75-ї річниці заснування держави лідер КНДР Кім Чен Ин зустрівся з делегацією Китаю перед своєю поїздкою до Росії наступного тижня.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями".

13 вересня Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".