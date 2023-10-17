Відносини Росії та КНДР викликають сильне занепокоєння, - спецпредставник ООН

Про це пише Sky News.

Сон Кім назвав нещодавні поставки зброї між двома країнами небезпечними та такими, що дестабілізують ситуацію у світі.

Він зауважив, що ООН і надалі продовжить працювати над "протидією незаконній (зброї масового знищення - ред.) і балістичним ракетам Корейської Народно-Демократичної Республіки".

Що відомо про співпрацю РФ та КНДР

Раніше речник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що переговори РФ і КНДР щодо військової співпраці "активно просуваються". У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся, зокрема, зі своїм північнокорейським колегою.

На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.

11 вересня стало відомо, що лідер Північної Кореї вирушив потягом на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним до Владивостока. У Кремлі підтвердили візит Кім Чен Ина до РФ "найближчими днями". 13 вересня Кім Чен Ин і президент Росії Володимир Путін провели свою зустріч на космодромі "Східний".

Вже у жовтні повідомлялось, що супутникові знімки показали найбільший за останні роки трафік на кордоні Росії та КНДР. Це відбувається за день після появи чуток про старт передачі РФ північнокорейської артилерії.

Згодом стало відомо, що з 7 вересня по 1 жовтня Північна Корея передала Росії 1000 контейнерів з військовим обладнанням та боєприпасами.