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Ціни на нафту зростають на тлі конфлікту на Близькому Сході

20 жовтня, 2023 п'ятниця
09:47
Економіка нафта

Конфлікт на Близькому Сході підштовхує ціни на нафту до нових максимумів. Вартість Brent коштує понад $93 за барель

Про це інформує Enkorr.

На лондонській біржі ICE Futures грудневі ф’ючерси на нафту Brent коштують $93,24 за барель, що на $0,86 (0,93%) більше, ніж на кінець попередньої сесії. У четвер вони піднялися на $0,88 (1%) – до $92,38 за барель.

На Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) листопадівські ф’ючерси на нафту WTI коштують $90,42 за барель на зазначений час, що на $1,05 (1,17%) більше, ніж на кінець минулої сесії. Вони зросли на $1,05 (1,2%) – до $89,37 за барель.

Крім того, повідомляється, що американський есмінець знищив кілька ракет, запущених біля берега Ємену. Одне з джерел сказало, що ракети випустили єменські повстанці-хусити, але невідомо, вони мітили в есмінець, чи в іншу ціль.

"Енергетичні ринки уважно стежать за геополітичними подіями", – зазначив керівний партнер Tyche Capital Advisors Тарік Захір і додав, трейдери бояться, що конфлікт між Ізраїлем і ХАМАСом може загостритися, а Іран може втрутитися.

"Перебої постачання є головним страхом, і ми вважаємо, що ці тривоги навряд чи послабнуть найближчим часом", – сказав Захір.

Що передувало

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель, а 3 жовтня до $89,74.

Станом на 4 жовтня ціни на нафту трималися на приблизно одному рівні - $90,88 за барель.

8 жовтня вартість нафти зросла більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

10 жовтня спостерігалося зниження цін на нафту, що відбувається після їхнього стрибка. Трейдери аналізують потенційні наслідки воєнного протистояння між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС.

Нафта дешевшала в четвер, 12 жовтня, через дані Американського інституту нафти (API) про впевнене зростання запасів у США.

Ціни на нафту зросли 13 жовтня до $86,50 за барель, коли США посилили санкції проти російського експорту нафти, викликаючи тривогу щодо постачання на вже обмеженому ринку. Прогнозується, що світові запаси зменшаться до четвертого кварталу.  

16 жовтня котирування Brent і WTI піднялися на 7,5% і 5,9% за тиждень.

19 жовтня вартість нафти Brent на лондонській біржі була $91,12.

Новини
нафта
США
ціни на нафту
Війна в Ізраїлі
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