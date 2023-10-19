Нафта Brent здешевшала до $91,12 після пом’якшення санкцій США проти Венесуели

Про це інформує Enkorr.

Brent на лондонській біржі ICE Futures втратила $0,38 (0,42%), опустившись до $91,12 за барель. У середу нафта подорожчала на $1,6 (1,8%), досягнувши $91,5 за барель.

WTI на Нью-Йоркській товарній біржі NYMEX знизилася на $0,13 (0,15%), скотившись до $88,19 за барель. У попередню сесію контракт піднявся на $1,66 (1,9%), до $88,32 за барель.

Уряд США на чолі з президентом Джо Байденом суттєво зменшив обмеження для нафтової галузі Венесуели після того, як влада й опозиція країни домовилися про умови виборчого процесу 2024 року. Експерти очікують, що це може покращити нафтовий видобуток Венесуелою на 200 тис. барелів на добу.

Ціни на нафту підскочили до двотижневих піків напередодні через загострення конфлікту на Близькому Сході. Ринку також допомогли дані про зменшення запасів нафти в США.

Згідно з даними Міненерго США, комерційні резерви нафти в країні за тиждень, що закінчився 13 жовтня, знизилися на 4,5 млн барелів. Експерти, опитані S&P Global Commodity Insights, в середньому очікували їх падіння тільки на 30 тис. барелів.

Товарні запаси бензину скоротилися на 2,4 млн барелів, дистилятів – на 3,2 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували зниження резервів бензину на 800 тис. барелів, дистилятів – на 900 тис. барелів.

Запаси на терміналі в Кушингу, де зберігається нафта, що торгується на NYMEX, впали за тиждень на 758 тис. барелів.

Що передувало

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель, а 3 жовтня до $89,74.

Станом на 4 жовтня ціни на нафту трималися на приблизно одному рівні - $90,88 за барель.

8 жовтня вартість нафти зросла більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

10 жовтня спостерігалося зниження цін на нафту, що відбувається після їхнього стрибка. Трейдери аналізують потенційні наслідки воєнного протистояння між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС.

Нафта дешевшала в четвер, 12 жовтня, через дані Американського інституту нафти (API) про впевнене зростання запасів у США.

Ціни на нафту зросли 13 жовтня до $86,50 за барель, коли США посилили санкції проти російського експорту нафти, викликаючи тривогу щодо постачання на вже обмеженому ринку. Прогнозується, що світові запаси зменшаться до четвертого кварталу.

16 жовтня котирування Brent і WTI піднялися на 7,5% і 5,9% за тиждень.