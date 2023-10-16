Вартість нафти Brent залишається вищою за $90 через конфлікт на Близькому Сході

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Котирування Brent і WTI піднялися на 7,5% і 5,9% за тиждень.

Ф’ючерси на Brent знизилися на 0,43% і коштували 90,50 доларів за барель. Американська нафта WTI також втратила 0,3% і опустилася до 87,43 долара за барель.

У п’ятницю обидва показники зросли на майже 6%, що спричинило тижневе зростання Brent на 7,5%, а WTI - на 5,9%. Це було пов’язано з тим, що інвестори боялися розширення конфлікту на Близькому Сході.

Причиною рекордного зростання цін на нафту в п’ятницю були геополітичні ризики, пов’язані з конфліктом на Близькому Сході, заявив Лукман Отунуга з FXTM.

"Напруженість, що росте на Близькому Сході, який забезпечує майже третину світових постачань нафти, підтримує ціни на високому рівні, а жорсткі санкції США проти експорту російської нафти посилюють підвищувальний тиск", – зазначив експерт.

За даними ізраїльських ЗМІ, у неділю було повідомлено про смерть понад 2,4 тис. осіб у секторі Гази в результаті ударів армії оборони Ізраїлю і понад 1,4 тис. осіб в Ізраїлі в результаті атак ХАМАС. Очікується, що ізраїльські військові проведуть наземну операцію у секторі Гази.

Згідно з даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість наявних нафтових бурових установок в США за тиждень збільшилася на 4 і досягла 501 одиниці. Кількість газових установок зменшилася на 1 і становила 117.

Що передувало

2 жовтня ціна упала до $92,32 за барель, а 3 жовтня до $89,74.

Станом на 4 жовтня ціни на нафту трималися на приблизно одному рівні - $90,88 за барель.

8 жовтня вартість нафти зросла більш ніж на 3% після військового нападу ХАМАС на Ізраїль. Це було викликано дестабілізацією Близького Сходу, ключового постачальника сирої нафти, палива та енергії для глобальних споживачів.

10 жовтня спостерігалося зниження цін на нафту, що відбувається після їхнього стрибка. Трейдери аналізують потенційні наслідки воєнного протистояння між Ізраїлем та палестинською групою ХАМАС.

Нафта дешевшала в четвер, 12 жовтня, через дані Американського інституту нафти (API) про впевнене зростання запасів у США.

Ціни на нафту зросли 13 жовтня до $86,50 за барель, коли США посилили санкції проти російського експорту нафти, викликаючи тривогу щодо постачання на вже обмеженому ринку. Прогнозується, що світові запаси зменшаться до четвертого кварталу.