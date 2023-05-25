Про це повідомляє Yonhap.

За даними Міністерства освіти, науки та техніки й Корейського аерокосмічного науково-дослідного інституту (KARI), 200-тонна ракета Nuri, також відома як KSLV-II, стартувала з космічного центру Наро в південному прибережному містечку Гохен.

Зазначається, що ракета виведе супутник на орбіту 550 кілометрів над Землею через 783 секунди (близько 13 хвилин) після запуску і, якщо все піде за планом, завершить політ приблизно через 20 хвилин.

Nuri несе на своєму борту вісім супутників практичного призначення, зокрема другий південнокорейський малий супутник нового покоління NEXTSAT-2 і чотири мікросупутники, розроблені Корейським інститутом астрономії та космічних наук.

Фото: Yonhap

Південна Корея планувала запустити ракету в середу, але комп'ютерний збій у баку з гелієм змусив відкласти запуск на день.

Міністерство науки вирішило, що запуск відбудеться після того, як проблема буде вирішена вночі. Інших технічних проблем виявлено не було, погодні умови були сприятливими, а всі супутники з корисним навантаженням перебували в хорошому стані.