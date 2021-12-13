Південна та Північна Корея "в принципі" домовились про формальне завершення Корейської війни, - Мун Чже Ін
Президент Південної Кореї Мун Чже Ін заявив, що держави готові офіційно припинити конфлікт, який триває уже майже 70 років
Про це повідомляє The Guardian.
У понеділок, 13 грудня, Мун Чже Ін заявив, що Південна і Північна Корея, Китай і США "в принципі" домовилися оголосити про офіційне припинення Корейської війни через майже 70 років після того, як конфлікт завершився хитким перемир’ям.
Північна Корея зробила припинення "ворожості США" передумовою для цих переговорів, і з цієї ж причини відкладала їх раніше.
Мун Чже Ін вважає важливим покласти край "нестабільному" перемир'ю, яке триває майже сім десятиліть, адже це допоможе почати переговори щодо денуклеаризації та миру на Корейському півострові.
Міністр з питань об’єднання Південної Кореї Лі Ін Янг закликав Північну Корею прийняти пропозицію Сеула про діалог.
Довідка: Корейська війна - збройний конфлікт між Корейською народно-демократичною республікою та Південною Кореєю, який тривав з 1950 по 1953 рік. 13 грудня 1991 року КНДР і Республіка Корея за посередництва ООН підписали "Угоду про примирення, ненапад, співпрацю та обміни", проте декларацію про мир держави все ще не уклали. Таким чином, країни все ще перебувають у стані війни.
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