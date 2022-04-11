Південний міст у Києві відкрили для приватного транспорту
Від сьогодні, 11 квітня, для цивільного транспорту відкрили Південний міст в Києві
Про це повідомив мер Віталій Кличко у telegram.
Більше як місяць міст працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту.
Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами:
- Північним;
- Дарницьким;
- Південним.
Також він повідомив, що у столиці поступово збільшать кількість маршрутів громадського транспорту.
- Нагадаємо, міський голова Києва Віталій Кличко не виключив, що російські війська знову спробують взяти столицю.
- 6 квітня Кличко закликав киян поки не повертатись у столицю, адже в місті залишається велика ймовірність обстрілів.
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