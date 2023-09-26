Північна операційна зона: генерал Наєв перевірив готовність українських військових до зими

Про це Сергій Наєв, який зараз відповідає за безпеку на північному кордоні України, повідомив у facebook.

Наєв зазначив, що на позиції українських бійців завозять дрова, вирішуються питання щодо задоволення всіх необхідних потреб, зокрема, забезпеченості пічками, місцями для приготування їжі, прання, відпочинку. Крім того, генерал перевірив, чи забезпечені бійці зимовою формою.

"Ми тримаємо ці питання на контролі, працюють відповідні комісії. Ця робота завершиться своєчасно", - наголосив Наєв.