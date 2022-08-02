Північний Кавказ - єдиний регіон, який зараз може відтягнути на себе увагу армії РФ, - прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура
Ніхто в Росії не здатен відтягнути на себе частину російських військ, окрім Північного Кавказу, і зокрема Чечні, Україна має визнати її незалежність
Про це у ефірі Еспресо розповів прессекретар чеченського батальйону імені Шейха Мансура Іслам Белокієв.
"Є народи на території РФ, які б хотіли незалежності - це Північний Кавказ. Це Ахіллесова п'ята Росії. Найбільше, хто хоче незалежності - це ті, хто відчув на собі війну. Це чеченці, дагестанці, інгуші. Сьогодні потрібно з ними працювати - це історичний шанс, щоб від'єднатися та боротися за незалежність. Потрібна інформаційна підтримка, підтримка Заходу, в тому числі, і України. Треба підіймати архіви, показувати людям, що їх завжди пригнічували", - сказав він.
На думку Белокієва, відсутність такої роботи - це колосальна помилка.
"Північний Кавказ - це та територія, яка найбільше чинить опір російській пропаганді. Більшість не вірять, тому що говорить РФ. Чеченці, дагестанці, інгуші в більшості своїй не вірять. Ми саме для цього і працюємо, щоб показати їм всю правду. Треба ще працювати з ними, є місце для цього", - додав прессекретар батальйону.
Він додав, щоб мотивувати певні процеси Україна має визнати незалежність Чечні.
"Лежить цей законопроєкт десь про визнання Ічкерії і ніхто його не розглядає. Це життєво важливо для самих українців. Ніхто в Росії не здатен відтягнути на себе частину російських військ, окрім Північного Кавказу, і зокрема Чечні, але її чомусь не визнають", - підсумував Белокієв.
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