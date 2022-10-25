Північноатлантична дуга. Українці за
В українців чудове відчуття геополітичної реальності та перспективи
В українців чудове відчуття геополітичної реальності та перспективи. Найвищий рівень лояльності серед нас мають Польща, Литва й англосаксонська трійка — Велика Британія, США і Канада. За ними скандинави. Саме ці держави ми бачимо найближчими союзниками. Надійна Північноатлантична дуга.
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Результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг".
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
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