В українців чудове відчуття геополітичної реальності та перспективи. Найвищий рівень лояльності серед нас мають Польща, Литва й англосаксонська трійка — Велика Британія, США і Канада. За ними скандинави. Саме ці держави ми бачимо найближчими союзниками. Надійна Північноатлантична дуга.

Читайте також: Як "нейтральний" Іран працює на Росію

Результати соціологічного дослідження групи "Рейтинг".

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.