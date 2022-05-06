У Бельгії почали варити пиво "Чернігівське" після закриття заводів в Україні
Лінія розливу відкрилась на заводі бельгійської компанії InBev у місті Льовен 6 травня
Про це повідомляє посольство України у Бельгії.
"Відбулося відкриття лінії розливу українського пива "Чернігівське" на заводі бельгійської компанії InBev у місті Льовен. Весь прибуток від його продажу піде на гуманітарну допомогу Україні, як очікується, в розмірі $5 млн", - йдеться у повідомленні.
Українських співробітників компанії, які зараз перебувають у Бельгії, привітав посол у Королівстві Олег Шамшур.
У коментарі Sky news дипломат повідомив, що відновлення виробництва можна розглядати як "символічний" крок, оскільки "люди, які п’ють "Чернігівське", будуть думати про Чернігів, місто, яке зазнало нападу росіян і яке чинило опір російському вторгненню".
Як повідомлялось у анонсі до цієї події, на банках пива буде зображено серце у кольорах українського прапора та девіз "Кожен може допомогти Україні в гуманітарних зусиллях".
Ініціатива варити пиво українського бренду в Бельгії належить Ганні Руденко, директорці з маркетингу "Чернігівського" в Україні, яка зі своєю родиною переїхала до Бельгії минулого місяця.
Anheuser-Busch InBev (AB InBev) припинила виробництво чернігівського лагеру та інших сортів пива на трьох своїх пивоварнях в Україні через вторгнення Росії. Зараз Чернігівщина звільнена від російських військ, але відновити виробництво в Україні поки неможливо.
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