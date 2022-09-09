План санкцій проти РФ виконаний на 70%, - Єрмак

Про це повідомляє сайт офісу президента України.

Андрій Єрмак повідомив про досягненням вагомого результату – виконанням на 70% Плану дій, представленого у квітні цього року.

Керівник ОП запропонував членам групи Єрмака-Макфола нові ідеї для обговорення. Насамперед ідеться про документ щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму. Він наголосив на тому, що це непростий процес, але не варто зупинятися, тому що Росія є терористичною державою. Також цього вимагає український народ.

Іще одним важливим питанням є заборона на отримання віз російськими громадянами. Він зауважив, що Єврокомісія запропонувала призупинити угоду про спрощення візового режиму з РФ, але потрібно добиватися більшого й готувати відповідні пропозиції.

Андрій Єрмак звернув увагу на те, що Україна активно виконує внутрішню роботу щодо санкцій проти РФ. Зокрема цими днями було застосовано санкції до понад 600 осіб, які належать до керівної верхівки Росії. Створено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики.

Також учасники групи обговорили необхідність запровадження санкцій у галузі атомної енергетики, відмову від імпорту урану з Росії. Також ішлося про системну покрокову реалізацію обмеження ціни на російську нафту, що суттєво зменшить надходження до бюджету РФ і вплине на її нафтовидобувну галузь.

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