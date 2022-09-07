28 членів радбезу РФ, 154 члени радфеду, 424 депутати держдуми. Зеленський розповів про санкції проти найвищих посадовців Росії
Рада національної безпеки і оборони України застосовувала санкції до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки Росії
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 вересня.
"28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки", - сказав глава держави.
Він також розповів про важливу операцію, проведену Службою безпеки України. Вона стосувалася діяльності деяких підсанкційних осіб на території держави.
"Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють", - запевнив Зеленський і пояснив, що посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.
"А щодо тих з підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції Служби безпеки України та згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб", - сказав президент.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе