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Головна Суспільство 28 членів радбезу РФ, 154 члени радфеду, 424 депутати держдуми. Зеленський розповів про санкції проти найвищих посадовців Росії

28 членів радбезу РФ, 154 члени радфеду, 424 депутати держдуми. Зеленський розповів про санкції проти найвищих посадовців Росії

7 вересня, 2022 середа
22:55
Суспільство На фото Володимир Зеленський

Рада національної безпеки і оборони України застосовувала санкції до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки Росії

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 вересня.

"28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки", - сказав глава держави.

Він також розповів про важливу операцію, проведену Службою безпеки України. Вона стосувалася діяльності деяких підсанкційних осіб на території держави.

"Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють", - запевнив Зеленський і пояснив, що посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.

"А щодо тих з підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції Служби безпеки України та згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб", - сказав президент.

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Україна
Володимир Зеленський
санкції проти Росії
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