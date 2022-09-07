Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 вересня.

"28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки", - сказав глава держави.

Він також розповів про важливу операцію, проведену Службою безпеки України. Вона стосувалася діяльності деяких підсанкційних осіб на території держави.

"Я неодноразово наголошував: контрабандистам і кримінальним мережам в Україні місця не буде. Схоже, дехто з них не зрозумів. Що ж, зрозуміють", - запевнив Зеленський і пояснив, що посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії.

"А щодо тих з підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції Служби безпеки України та згідно з нормами чинного законодавства ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб", - сказав президент.