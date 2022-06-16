Плани РФ щодо анексії ламають загроза морської блокади на Півдні й опір українців, - ISW

Про це повідомляє Інституту вивчення війни (ISW) у даних станом на 15 червня.

Зазначається, що окупанти намагаються посилити свою присутність у північно-західній частині Чорного моря через загрозу блокади суден.

"Українські війська, як і раніше, контролюють критично важливу ділянку берегової лінії Очакова в Миколаївській області і, можливо, можуть блокувати російські судна", - йдеться в повідомленні.

В Інституті наголошують, що російські війська, ймовірно, мають намір посилити контроль над доступом до портів в Чорному морі під захистом укріпленої військово-морської присутності на острові Зміїний.

Також за даними аналітиків, український опір в Херсонській і Запорізькій областях, ймовірно, будуть "продовжувати зривати зусилля Росії з консолідації повномасштабного адміністративного контролю над окупованими територіями і планів анексії".

Водночас вони припускають, що російські війська можуть влаштовувати атаки під фальшивим прапором навколо Донецька, щоб стримати проукраїнські настрої.

Головні тези від ISW

Російські війська почали наземний штурм Сєверодонецька та населених пунктів поблизу, але станом на 15 червня не взяли під повний контроль місто.

Окупанти ведуть здебільшого невдалі наступальні операції навколо траси Т1302 Бахмут - Лисичанськ, намагаючись перерізати українські наземні лінії зв'язку в Лисичанськ.

Росіяни продовжили просування по трасі Е40 до Слов'янська і на південний схід від Ізюма.

Також тривають бої в населених пунктах навколо Харкова.

Окупанти продовжували зміцнювати резервні позиції в Запорізькій і Херсонській областях, одночасно приймаючи оборонні заходи для посилення російської присутності в Чорному морі.

У свою чергу кремль і самопроголошені республіки продовжують проводити спеціальну політику анексії на окупованих територіях.

Станом на вечір 15 червня на Сєверодонецькому напрямку військові РФ продовжували накривати вогнем позиції Сил оборони, обстріл вівся зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Підрозділи ЗС РФ йшли на штурм з метою встановлення повного контролю над Сєверодонецьком, бойові дії тривали. Водночас у Тошківці захисники ЗСУ успішно відбили черговий ворожий штурм.

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