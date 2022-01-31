"Планувалося зібрати до 5 тис. людей, мала пролитися кров": МВС про затримання осіб, які готували заворушення

Про це заявив на брифінгу міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, передає Еспресо.TV.



"Вчора (30 січня - ред.) у Києві була затримана група осіб, які планували масові заворушення в центрі столиці. Кількість таких осіб планувалося зібрати до 5 тис., із яких до 1,5 тис. мали складати так звані "тітушки", які мали влаштувати бійки з правоохоронцями. Це планувалося наперед. Обов'язковово мало бути насильство серед учасників цього мітингу, мала пролитися кров", - сказав Монастирський.

Міністр зазначив, що зловмисники навіть підготували бутафорську кров для демонстрації після зіткнень із правоохоронцями.



"Були заплановані і зібрані медики, які мали підійти засвідчити травмування псевдоактивістів і це показати на всіх центральних каналах. Мало бути заплановано підпал автомобільних шин, використання вогнегасників і салютів", - додав Монастирський.



Монастирський також додав, що організатори акції мали досвід роботи в правоохоронних органах, слідчі вивчають їхні можливі зв'язки зі спецслужбами РФ і незаконними збройними формуваннями.



Водночас очільник Нацполіції Ігор Виговський розповів, що організатори акції отримали понад 1 млн грн авансу та закупили фаєри, димові шашки, шини, вогнегасники, листівки, прапори, радіостанції, банери, медичні жилети. Зазначені предмети правоохоронці вилучили під час обшуків.



За словами Виговського, акцію було заплановано на 31 січня під Офісом президента, проте заявку на проведення заходу організатори планували подати вранці 31 січня.



Також на брифінгу було продемонстровано відеозапис перемовин організаторів заворушень. При цьому один із голосів співрозмовників на запису навмисно змінений.



За даними правоохоронців, організатори передбачили диференційовану систему грошових виплат за участь у заворушеннях: "масовка" - від 800 грн, "тітушки" - від 1200 грн, за більш радикальні дії на кшталт підпалів шин - $2500. За словами Виговського, організатори передбачили кошти навіть на сплати штрафів для тих, кого затримають правоохоронці.



Очільник Нацполіції зазначив, що наразі правоохоронці визначають шляхи надходження коштів.



Учасники акції нібито мали вимагати розмови з представником ОПУ, а за виголошенням кодових слів мала початися бійка з поліцією з використанням димових шашок, вогнегасників і бойової групи, яка продавлювала би лави правоохоронців. За даними Виговського, під час сутичок з поліцією мали задіяти облитого бутафорською кров'ю актора - в ролі "сакральної жертви".



Метою акції Виговський назвав дестабілізацію внутрішьополітичної ситуації в Україні. Крім того, за даними МВС, у лютому мали відбутися ще 4 таких акції в обласних центрах України.



Затриманим організатору та його помічнику підготували підозру в замаху на масові завоорушення, обвинувачення проситиме суд про безальтернативне взяття їх під варту.



За словами Виговського на банерах були написи: "Наступ на Крим та "ЛДНР", "Війна до перемоги", "Снижение тарифов" (мовою оригіналу), "Война на востоке Украины", "Кумовство как у Пороха", "Отставка президента", "Невыполнение обещаний".

Нагадаємо, раніше у Нацполіції заявили про затримання групи осіб, які планували масові заворушення.