Плацдарм на Лівобережжі Херсонщини є вкрай перспективним, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо



"Плацдарм, який утримують наші морські піхотинці на Лівобережжі Херсонщини, залишається дуже важливим в оперативно-тактичному розумінні. Нашим морпіхам дуже складно діяти на цьому напрямку, адже там все тримається на тому, що наше угруповання потрібно постійно забезпечувати через річку Дніпро", - пояснив Згурець.



Аналітик зауважив, що активність Сил оборони на Лівобережжі Херсонщини змушує противника утримувати там значне угруповання військ



"Втрати, які наші підрозділи завдають противнику, є головним чинником, який суттєво впливає на хід бойових дій на Лівобережжі Херсонщини. Адже через активність наших підрозділів, противнику потрібно утримувати достатньо суттєве угруповання військ. Також росіяни не можуть бути впевнені, якою буде подальша динаміка. Оскільки на певному етапі забезпечити форсування Дніпра нам буде дуже важко, але противник таку перспективу не відкидає. Тому, з огляду на завдання для наших підрозділів, цей плацдарм залишається дуже перспективним", - додав він.

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