Плавчиня Стеценко здобула третє золото України на Паралімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українка Анна Стеценко виграла фінальний заплив на дистанції 400 метрів вільним стилем серед жінок на Паралімпіаді-2020. Наша плавчиня показала результат 4.23,92 хвилини.



Паралімпіада-2020



Плавання. 400 м вільним стилем. Жінки



1. Анна Стеценко (Україна) - 4.23,92 хв.



2. Карлотта Джиллі (Італія) - 4.26,14



3. Катя Дедекінд (Австралія) - 4.35,87



На рахунку збірної України вже 20 медалей та дев'яте місце в таблиці. Наші спортсмени здобули 3 золоті, 11 срібних та 6 бронзових нагород.



За загальною кількістю медалей Україна - четверта.

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