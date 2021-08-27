Плавчиня Стеценко здобула третє золото України на Паралімпіаді-2020
Українська плавчиня Анна Стеценко тріумфувала у фіналі Паралімпіади-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українка Анна Стеценко виграла фінальний заплив на дистанції 400 метрів вільним стилем серед жінок на Паралімпіаді-2020. Наша плавчиня показала результат 4.23,92 хвилини.
Паралімпіада-2020
Плавання. 400 м вільним стилем. Жінки
1. Анна Стеценко (Україна) - 4.23,92 хв.
2. Карлотта Джиллі (Італія) - 4.26,14
3. Катя Дедекінд (Австралія) - 4.35,87
На рахунку збірної України вже 20 медалей та дев'яте місце в таблиці. Наші спортсмени здобули 3 золоті, 11 срібних та 6 бронзових нагород.
За загальною кількістю медалей Україна - четверта.
- 27 серпня українець Владислав Білий став другим на змаганнях з метання списа на Паралімпіаді в Токіо.
- Український плавець Сергій Кліпперт виграв срібну медаль Паралімпіади-2020.
- Українка Мар'яна Шевчук здобула перемогу в змаганнях з паверліфтингу на Паралімпіаді-2020.
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