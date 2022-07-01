Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні прилетіло 12 ракет. Жертв немає. Частину збила ППО", - сказав Кім.

Крім того, військовим передадуть 10 нових автомобілів Mitsubishi L200.

Зранку 29 червня війська РФ влучили в багатоповерхівку в Миколаєві. Кількість людей, які загинули збільшилася до 8, ще шестеро постраждали.

1 липня 2022 року Повітряне командування "Південь" повідомило про "демілітаризацію" ворожого безпілотника "Форпост".

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