ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Форпост" на Миколаївщині
1 липня 2022 року Повітряне командування "Південь" повідомило про "демілітаризацію" ворожого безпілотника "Форпост"
Про це повідомили на Facebook сторінці Повітряного командування "Південь".
Вранці 1 липня зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" знищив російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти ціль для ураження на Миколаївщині.
"Плани окупантів, щодо отримання розвідувальної інформації порушені", — коментують наші захисники.
- Нагадуємо, що 26 червня Оперативне командування "Південь" знищило 3 склади боєприпасів ворога, 39 рашистів і кілька безпілотників.
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