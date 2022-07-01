ЗСУ знищили ворожий безпілотник "Форпост" на Миколаївщині

Про це повідомили на Facebook сторінці Повітряного командування "Південь".

Вранці 1 липня зенітний ракетний підрозділ Повітряного командування "Південь" знищив російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти ціль для ураження на Миколаївщині.

"Плани окупантів, щодо отримання розвідувальної інформації порушені", — коментують наші захисники.

Нагадуємо, що 26 червня Оперативне командування "Південь" знищило 3 склади боєприпасів ворога, 39 рашистів і кілька безпілотників.

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