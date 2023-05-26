Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".

"На Лиманському напрямку спостерігається величезна концентрація особового складу та техніки противника. По всій ділянці фронту від Сватового до Кремінної тривають важкі локальні бої. Ворог намагається прорватись та проводить штурмові дії біля населених пунктів Масютівка та Новоселівське. Однак успіху не має та відступив зі значними втратами особового складу", - розповів Андрійко.

Боєць ЗСУ зауважив, що лінія фронту на Лиманському напрямку залишається без змін.

"Ворог обстрілює всю ділянку фронту з мінометів, тяжкої артилерії та РСЗВ. Також активно використовує для обстрілів прифронтових місць штурмову авіацію. Тобто, можемо робити висновки, що дефіциту БК у противника не спостерігається. Проте, хочу наголосити, що лінія фронту досить статична. Все це завдяки героїзму наших військових", - додав він.