По всій ділянці фронту від Сватового до Кремінної тривають важкі локальні бої, - боєць ЗСУ Андрійко
Боєць ЗСУ Руслан Андрійко розповів, що на Лиманському напрямку відбуваються локальні бої, ворог концентрує велику кількість особового складу та техніки на цій ділянці фронту
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"На Лиманському напрямку спостерігається величезна концентрація особового складу та техніки противника. По всій ділянці фронту від Сватового до Кремінної тривають важкі локальні бої. Ворог намагається прорватись та проводить штурмові дії біля населених пунктів Масютівка та Новоселівське. Однак успіху не має та відступив зі значними втратами особового складу", - розповів Андрійко.
Боєць ЗСУ зауважив, що лінія фронту на Лиманському напрямку залишається без змін.
"Ворог обстрілює всю ділянку фронту з мінометів, тяжкої артилерії та РСЗВ. Також активно використовує для обстрілів прифронтових місць штурмову авіацію. Тобто, можемо робити висновки, що дефіциту БК у противника не спостерігається. Проте, хочу наголосити, що лінія фронту досить статична. Все це завдяки героїзму наших військових", - додав він.
- 26 травня у Генштабі ЗСУ повідомили, що основні зусилля росіян зосереджені на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ворог продовжує вести наступальні дії в районі Бахмута Донецької області
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