По всій Україні 20 листопада застосовуватимуть планові відключення світла, аварійні не прогнозуються
В "Укренерго" зазначили, що наразі вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, тож 20 листопада аварійних відключень не прогнозується
Про це повідомляє НЕК "Укренерго"
"Вже сьогодні нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти", - йдеться в повідомленні.
Компанія зазначає, що процес складний і часом триває довше, ніж планувалося, проте українським енергетикам вдається тримати баланс в енергосистемі.
"На те ми й українські енергетики, щоб створювати та нести світло, а не руйнувати та заганяти у темінь, як це роблять "енергетики" Росії спільно з їхніми військовими", пише "Укренерго.
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Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.
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