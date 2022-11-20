Про це повідомляє НЕК "Укренерго"

"Вже сьогодні нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Компанія зазначає, що процес складний і часом триває довше, ніж планувалося, проте українським енергетикам вдається тримати баланс в енергосистемі.

"На те ми й українські енергетики, щоб створювати та нести світло, а не руйнувати та заганяти у темінь, як це роблять "енергетики" Росії спільно з їхніми військовими", пише "Укренерго.

Наразі фахівці ДТЕК працюють над тим, щоб скоротити планові відключення світла. У ДТЕК планують, щоб планові відключення електроенергії тривали не більше ніж 1-2 години.

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