Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 17 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення. Через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада по енергетичній інфраструктурі. Це ще більше ускладнило, й без того непросту ситуацію в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

Через похолодання енергетики вимушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям.

15 листопада росіяни уразили низку областей України. Вибухи пролунали в Києві, Львові, Рівному, Харкові й області, Кривому Розі, Житомирі та інших містах. Цілили по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Відновлення об'єктів енергетики після російських ракетних ударів 15 листопада може тривати від двох днів до двох тижнів, вважають в Офісі Президента.

16 листопада планові та аварійні відключення електроенергії застосовували по усіх областях.

Вранці 17 листопада у ДТЕК попередили про екстрені відключення світла у Києві.

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