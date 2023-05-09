На Київщині ППО збивала ворожі ракети: у кількох районах є падіння уламків, сталося загоряння
Вночі 9 травня на всій території України було оголошено повітряну тривогу, на Київщині ППО збивала ворожі ракети: у кількох районах є падіння уламків, сталося загоряння
Про масштабну небезпеку свідчить мапа повітряних тривог.
Тривога почала ширитися після 3:30 ночі з Харківської, Запорізької та Полтавської областей.
О 04:45 повітряна тривога була оголошена по всій Україні.
Вже о 05:04 у Київській ОВА оголосили про роботу ППО: "Київщина. Увага! Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги"
Цю інформацію підтвердили також у Київській міській військовій адміністрації.
Як повідомляє кореспондент Еспресо, близько 05:20 у Києві прогримів потужний вибух. Після цього у КМВА знову наголосили на роботі ППО та необхідності перебувати в укриттях.
У Київській МВА повідомили про попередні наслідки роботи ППО над столицею. Вони зазначили що було збито ворожі ракети. У результаті:
- в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється;
- в Шевченківському районірайоні виявлені уламки на проїжджій частині.
Інформація про потерпілих не надходила, зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
Близько 06:00 пролунав відбій повітряної тривоги по всій Україні.
- Минулої ночі росіяни влаштували наймасовішу атаку дронами-камікадзе: запустили майже 60 "шахедів", 36 із них летіли на Київ, всі були знищені. Від падіння уламків БПЛА поранено 5 людей у двох районах Києва. Крім того, є пошкодження, сталися пожежі.
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