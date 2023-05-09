Про масштабну небезпеку свідчить мапа повітряних тривог.

Тривога почала ширитися після 3:30 ночі з Харківської, Запорізької та Полтавської областей.

О 04:45 повітряна тривога була оголошена по всій Україні.

Вже о 05:04 у Київській ОВА оголосили про роботу ППО: "Київщина. Увага! Ракетна загроза! Сили ППО працюють по цілях. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги"

Цю інформацію підтвердили також у Київській міській військовій адміністрації.

Як повідомляє кореспондент Еспресо, близько 05:20 у Києві прогримів потужний вибух. Після цього у КМВА знову наголосили на роботі ППО та необхідності перебувати в укриттях.

У Київській МВА повідомили про попередні наслідки роботи ППО над столицею. Вони зазначили що було збито ворожі ракети. У результаті:

в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків в подвір'я приватного будинку сталось загоряння. Інформація перевіряється;

в Шевченківському районірайоні виявлені уламки на проїжджій частині.

Інформація про потерпілих не надходила, зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Близько 06:00 пролунав відбій повітряної тривоги по всій Україні.