Уночі ЗСУ знищили над Україною 23 з 25 російських ракет
За дві хвилі атаки України у ніч на 9 травня росіяни здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр" та Х-101/Х-555. Українським Силам оборони вдалося знищити 23 із них
Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у телеграмі.
За його словами, противник завдав удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.
Близько 22:00 години 8 травня ворог випустив вісім крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".
А ближче до 04:00 9 травня росіяни здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).
Силам та засобам ППО повітряного командування "Центр" вдалося знищити 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.
"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр2 та Х-101/Х-555", - наголосив він.
Протиповітряній обороні Повітряних сил Збройних Сил України, у взаємодії зі складовими Сил оборони України вдалося знищити 23 із них.
- Пізно ввечері понеділка, 8 травня, російська армія атакувала Дніпропетровщину – в області працювала протиповітряна оборона.
- Під ранок 9 травня на Київщині ППО збила півтора десятка ворожих ракет: у Голосіївському та Шевченківському районах столиці зафіксували падіння уламків.
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