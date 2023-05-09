Уночі ЗСУ знищили над Україною 23 з 25 російських ракет 

Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний у телеграмі.

За його словами, противник завдав удару по території України крилатими ракетами морського та повітряного базування.

Близько 22:00 години 8 травня ворог випустив вісім крилатих ракет "Калібр" із носіїв у Чорному морі, які спрямував на східні регіони країни. Усі вісім – знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Схід".

А ближче до 04:00 9 травня росіяни здійснили пуски 17 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію).

Силам та засобам ППО повітряного командування "Центр" вдалося знищити 14 крилатих ракет, ще одну – у зоні відповідальності повітряного командування "Південь". Усього знищено 15 крилатих ракет Х-101/Х-555.

"Загалом за дві хвилі обстрілу України у ніч на 9 травня 2023 року російські окупанти здійснили пуски 25 крилатих ракет "Калібр2 та Х-101/Х-555", - наголосив він.

Протиповітряній обороні Повітряних сил Збройних Сил України, у взаємодії зі складовими Сил оборони України вдалося знищити 23 із них.