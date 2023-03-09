Побачив світ "Шульцівський словник"

Укладений найвидатнішими польськими шульцологами початку XXI століття "Шульцівський словник" охоплює усі царини й галузі шульцології – в ньому йдеться не лише про життя та творчість, але й про легенду геніального письменника з Дрогобича Бруно Шульца (1892–1942) та рецепцію його творчості. Біографічний аналіз, зосереджений на повторюваному і типовому, доповнили пошуки одноразових, конкретних подій, які не створюють легендарної структури, але надають їй індивідуального відбитка. Поруч із поясненнями та коментарями до мовних особливостей Шульца, словник містить розсип гасел про представлений ним світ, а також реєстр вищих семантичних укладів, поєднуючи літературний і мистецький виміри тієї самої, хоча й амбівалентно представленої Шульцом дійсності. Окрема царина – це літературні апеляції до Шульца, Шульц як тема поезії, кінематографічні й театральні пригоди його творчості. 289 гасел, супроводжуваних рясним ілюстративним матеріалом, водночас позначені індивідуальними партикулярними й ексцентричними зацікавленнями дослідників та інтерпретаторів творчості Шульца.





Видавництво присвячує цю публікацію 130-й річниці від дня народження великого письменника та графіка і 80-м роковинам від дня його трагічної загибелі в часи Шоа.