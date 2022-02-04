Побив до смерті та закопав: на Донеччині за підозрою у вбивстві трирічного хлопчика затримали чоловіка

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції та ДБР.



Зазначено, що заява про зникнення дитини надійшла на лінію поліції 2 лютого близько 14:00.



"Було встановлено, що в квартирі мешкає 30-річна жінка з трьома дітьми та її співмешканець. Подружжя не працює, обидва вживають наркотики. Загалом у багатодітній родині виховуються п’ятеро дітей віком від 1,5 до 9 років, проте двоє старших живуть із бабусею в іншому місті", - йдеться у повідомленні.



Правоохоронці виявили, що вдома немає трирічного сина. Як було відомо, хлопчик має інвалідність і не ходить. Поліція з’ясувала, що до злочину причетний вітчим.



Було встановлено, що в ніч з 23 на 24 січня підозрюваний перебував вдома зі своєю співмешканкою і трьома малолітніми дітьми. Вночі він взяв за руки 3-річного хлопчика, який з народження не міг самостійно рухатись, і став примушувати його ходити. Дитина почала плакати і зловмисник побив безпорадну дитину. Коли малюк перестав подавати ознаки життя, чоловік загорнув його у простирадло та поліетиленовий пакет, виніс до покинутої дачної ділянки та прикопав під землею та снігом.



"Підозрюваний вказав на схованку з тілом, але намагався ввести слідство в оману, стверджуючи, що хлопчик помер внаслідок захворювання, а він його тільки поховав. Проте результати судово-медичної експертизи довели, що дитина загинула насильницькою смертю внаслідок травми голови" - пишуть у поліції.



Про зникнення одного з онуків правоохоронців повідомила його бабуся.



Наразі судово-медичною експертизою встановлено, що хлопчик помер внаслідок тупої травми голови з крововиливом під тверду мозкову оболонку.



29-річного фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Чоловік був неодноразово судимий за крадіжки, викрадення авто та зберігання наркотиків. На момент скоєння злочину він відбував умовний строк.



Затриманому оголошено підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини (п.2 ч.2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.



Зазначається, що родина перебувала на обліку в соцслужбах як багатодітна. Матір загиблого притягувалася до адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Наразі двох її найменших доньок поліцейські доставили до лікарні для обстеження.

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