Поблизу острова Зміїний ЗСУ збили ворожий гелікоптер Алігатор
До Зміїного підлітав російський гелікоптер, імовірно Ка-52, відомий як Алігатор
Про це повідомило оперативне командування "Південь".
"Один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем", - йдеться у повідомленні.
"Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви", - іронічно зауважили в ОК "Південь".
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