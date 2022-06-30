Поблизу острова Зміїний ЗСУ збили ворожий гелікоптер Алігатор

Про це повідомило оперативне командування "Південь".

"Один із чотирьох гелікоптерів, імовірно Ка-52, який увечері підлітав до Зміїного, отримав пошкодження та впав у море між островом Зміїним та Одеським газоконденсатним родовищем", - йдеться у повідомленні.

"Рашисти намагалися організувати пошуково-рятувальну операцію, але гелікоптер запросив посадку на борту "Москви", - іронічно зауважили в ОК "Південь".

30 червня американці показали супутникові знімки Зміїного після втечі росіян.

30 червня окупанти покинули Зміїний, на острові пожежа.

27 червня Україна завдала 10 точкових ударів по острову Зміїний та знищила ще один зенітно-гарматний ракетний комплекс.