Поблизу Стамбула стався вибух на кораблі, загинула людина

Про це інформують CNN Türk та Anadolu Ajansı з посиланням на Офіс губернатора Стамбула.

Приблизно о 10:30 за місцевим часом (09:30 за Києвом) двоє працівників увійшли на корабельню на Тузлінському суднобудівному заводі. У цей час стався вибух у контейнері для відходів. Повідомляється, що це, ймовірно, сталося через накопичення газу.

За результатами огляду місця події було виявлено, що один з працівників загинув, а інший отримав незначні ураження. Пораненого доставили до лікарні.

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24 березня стало відомо, що у стамбульському районі Пендік сталася пожежа у семиповерховому готелі, внаслідок якої загинуло двоє людей, 109 були доправлені в лікарню.

На судні, де стався вибух, проводилась робота слідчих груп. Поліція розпочала розслідування.