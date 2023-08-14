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Поблизу Стамбула стався вибух на кораблі, загинула людина

14 серпня, 2023 понедiлок
16:34
Світ туреччина стамбул поліція

На складі суднових відходів у Тузлі, що в провінції Стамбул, унаслідок вибуху на кораблі одна людина загинула, є й поранений

Про це інформують CNN Türk та Anadolu Ajansı з посиланням на Офіс губернатора Стамбула.

Приблизно о 10:30 за місцевим часом (09:30 за Києвом) двоє працівників увійшли на корабельню на Тузлінському суднобудівному заводі. У цей час стався вибух у контейнері для відходів. Повідомляється, що це, ймовірно, сталося через накопичення газу.

За результатами огляду місця події було виявлено, що один з працівників загинув, а інший отримав незначні ураження. Пораненого доставили до лікарні.

суднобудівний завод в Туреччині поблизу Стамбулу

Фото: Getty Images

На судні, де стався вибух, проводилась робота слідчих груп. Поліція розпочала розслідування.
  • 24 березня стало відомо, що у стамбульському районі Пендік сталася пожежа у семиповерховому готелі, внаслідок якої загинуло двоє людей, 109 були доправлені в лікарню.
Новини
Туреччина
корабель
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