Поблизу Стамбула стався вибух на кораблі, загинула людина
На складі суднових відходів у Тузлі, що в провінції Стамбул, унаслідок вибуху на кораблі одна людина загинула, є й поранений
Про це інформують CNN Türk та Anadolu Ajansı з посиланням на Офіс губернатора Стамбула.
Приблизно о 10:30 за місцевим часом (09:30 за Києвом) двоє працівників увійшли на корабельню на Тузлінському суднобудівному заводі. У цей час стався вибух у контейнері для відходів. Повідомляється, що це, ймовірно, сталося через накопичення газу.
За результатами огляду місця події було виявлено, що один з працівників загинув, а інший отримав незначні ураження. Пораненого доставили до лікарні.
Фото: Getty ImagesНа судні, де стався вибух, проводилась робота слідчих груп. Поліція розпочала розслідування.
- 24 березня стало відомо, що у стамбульському районі Пендік сталася пожежа у семиповерховому готелі, внаслідок якої загинуло двоє людей, 109 були доправлені в лікарню.
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