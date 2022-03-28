З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні пошкодила понад 700 навчальних закладів, - Шкарлет
З початку повномасштабного вторгнення РФ російські війська пошкодили понад 730 навчальних закладів
Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет у ефірі всеукраїнського телемарафону.
"У нас понад 730 закладів освіти пошкоджено й 139 дітей, на жаль, загинули", - сказав він.
Із 733 постраждалих закладів 659 пошкоджено, а 74 - зруйновано.
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