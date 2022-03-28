Початок четвертого раунду переговорів між Україною та РФ перенесено на 29 березня, - Арахамія

Про це заявив голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, початок четвертого раунду переговорів довелося перенести з понеділка, 28 березня, на вівторок, бо члени делегацій дістануться до Туреччини лише сьогодні ввечері.

"Ми поки що перебуваємо в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (росіяни - ред.) теж вилетіли пів години тому, теж прибудуть десь близько 21:00, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10:00 ранку стартуємо в переговорах", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, 27 березня Давид Арахамія повідомив, що 28 березня може розпочатися черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb