Початок четвертого раунду переговорів між Україною та РФ перенесено на 29 березня, - Арахамія
Четвертий раунд переговорів між Україною та Росією розпочнеться у вівторок, 29 березня, в Туреччині
Про це заявив голова фракції "Слуга народу", член української делегації Давид Арахамія, повідомляє Інтерфакс-Україна.
За його словами, початок четвертого раунду переговорів довелося перенести з понеділка, 28 березня, на вівторок, бо члени делегацій дістануться до Туреччини лише сьогодні ввечері.
"Ми поки що перебуваємо в дорозі. У нас через логістичні труднощі прибуття очікується досить пізно, напевно, дуже пізно. Вони (росіяни - ред.) теж вилетіли пів години тому, теж прибудуть десь близько 21:00, тому ухвалили рішення, що всі прибувають, розміщуються, і завтра з 10:00 ранку стартуємо в переговорах", - сказав Арахамія.
- Нагадаємо, 27 березня Давид Арахамія повідомив, що 28 березня може розпочатися черговий раунд переговорів між Україною та РФ щодо завершення війни.
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