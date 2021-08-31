Початок навчального року: які заборони діятимуть у закладах освіти Києва
КМДА встановила низку заборон, що діятимуть у закладах освіти та інклюзивно-ресурсних центрах із 1 вересня
Про це передає пресслужба КМДА.
Так, із 1 вересня у закладах освіти Києва діятиме низка заборон, залежно від рівня епідеміологічної безпеки.
Заборони для "зеленого" рівня:
- проведення масових заходів без одягнутих усіма учасниками захисних масок;
- вхід групами та масове перебування в закладі батьків;
- індивідуальне відвідування закладів батьками;
- вхід і перебування у закладі осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).
Заборони для "жовтого" та "помаранчевого" рівнів:
- відвідування закладів освіти здобувачами та проведення масових заходів за відсутності у більш як 20% персоналу документа про повний курс вакцинації;
- відвідування закладів освіти здобувачами, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу;
- проведення у закладах масових заходів за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);
- відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу
- вхід групами та масове перебування у закладі батьків;
- індивідуальне відвідування закладів батьками без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).
У свою чергу, освітній процес буде організовано у змішаному форматі (дистанційно та в закладі освіти), якщо кількість учнів/студентів перевищує проєктну потужність закладу.
Заборони для "червоного" рівня:
відвідування закладів освіти незалежно від форм власності її здобувачами за умови наявності більш як у 80% персоналу закладу документа про повний курс вакцинації, окрім:
- закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти;
- учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;
- здобувачів, які беруть участь у атестації;
- осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти.
Зазначається, батьківські консультації/збори мають проводитися в онлайн режимі при всіх рівнях епідеміологічної безпеки.
Як відомо, заборони поширюються на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, та інклюзивно-ресурсні центри.
- Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно (1 вересня) і буде у звичайному режимі, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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