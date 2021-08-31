Початок навчального року: які заборони діятимуть у закладах освіти Києва

Про це передає пресслужба КМДА.

Так, із 1 вересня у закладах освіти Києва діятиме низка заборон, залежно від рівня епідеміологічної безпеки.

Заборони для "зеленого" рівня:

проведення масових заходів без одягнутих усіма учасниками захисних масок;

вхід групами та масове перебування в закладі батьків;

індивідуальне відвідування закладів батьками;

вхід і перебування у закладі осіб, які не є учасниками освітнього процесу, без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).

Заборони для "жовтого" та "помаранчевого" рівнів:

відвідування закладів освіти здобувачами та проведення масових заходів за відсутності у більш як 20% персоналу документа про повний курс вакцинації;

відвідування закладів освіти здобувачами, коли на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50% здобувачів освіти та персоналу;

проведення у закладах масових заходів за участю здобувачів освіти з більш ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів (відвідувачів);

відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу

вхід групами та масове перебування у закладі батьків;

індивідуальне відвідування закладів батьками без документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (дійсний 72 години).

У свою чергу, освітній процес буде організовано у змішаному форматі (дистанційно та в закладі освіти), якщо кількість учнів/студентів перевищує проєктну потужність закладу.

Заборони для "червоного" рівня:

відвідування закладів освіти незалежно від форм власності її здобувачами за умови наявності більш як у 80% персоналу закладу документа про повний курс вакцинації, окрім:

закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів освіти;

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;

здобувачів, які беруть участь у атестації;

осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти.

Зазначається, батьківські консультації/збори мають проводитися в онлайн режимі при всіх рівнях епідеміологічної безпеки.

Як відомо, заборони поширюються на заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), вищої освіти незалежно від форм власності, та інклюзивно-ресурсні центри.

Навчальний рік в Україні розпочнеться вчасно (1 вересня) і буде у звичайному режимі, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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