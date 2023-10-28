Дмитро Кисельов знайшов виправдання для російського антисемітизму. З його тверджень виходить, що РФ — історично мусульманська країна. А для мусульман, за визначенням російського державного телебачення, антисемітизм — це культурна норма.

Отже, з цього виходить, що для РФ антисемітизму — традиційна цінність і скрєпа.

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Багато доводиться бачити дикого. Але розказувати ніби ніякий цивілізаційний поступ не здатен протистояти дикості й тваринним інстинктам, і що це притаманно певній релігійній спільноті, і на цьому ґрунті виправдовувати ці дикі інстинкти — це вже новий рівень оскотинювання російських пропагандистів. То ж не дивно, що вони вже жеруть не тільки оточення, але й одне одного.

І такого запеклого виправдання терористів ХАМАС також ніхто, крім російських пропагандистів, собі не дозволяє. "ХАМАС ніколи не говорили, що хочуть смерті всім ізраїльтянам", - це пряма цитата пропагандонші, що на Першому телеканалі грає умовну Антоніну.

"ХАМАС не говорили. Почуйте ХАМАС".

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Про авторку. Ольга Лень, журналістка Еспресо

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