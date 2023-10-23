Машу Захарову назвав "сильно випиваючою шмарою", Мєдвєдєва "дрібним слабеньким гі*ном", нагадав, що Путін "не вічний" і повідомив, що має претензії до того, як Путін керує країною, і як підбирає кадри. Його за це (нібито передусім за Машу — Сумна Коняка Лавров образився) звільнили з каналу Соловйова, а Сатановський лише констатував, що він і так на пенсії, все нормально.

Так от, значна частина російських медійних осіб і блогерів сприйняли цю історію однозначно: Сатановський розумніший за багатьох, тому перший зістрибнув з "потягу у вогні". Таким чином, цей камінь був запланований для першої ж придатної нагоди.

Сатановський, на думку таких осіб, продемонстрував високе мистецтво "вчасно звалити". І навіть певні репресії у свій бік записав у план – отримати статус "переслідуваного політрепресованого, опозиційного до Путіна, але не до бідної Росії". Ідеальна ж легенда для "хорошого русского".

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І коли всі оці Соловйови та Захарови сидітимуть на лаві підсудних трибуналу, розумний Сатановський отримуватиме фінансування "на розвиток демократичної Росії після Путіна". Якщо, звісно, ​​нам не вдасться переламати цей тренд у політичних союзників, не вдасться перебороти острах перед фрагментом Росії задля забезпечення світу. І Захід знову "фінансуватиме демократію" і підгодовуватиме охлялу через гіперфінансування оборони Росію, чимось ніжками, щоб за 15-20 років знову отримати напад Росії на когось із сусідів.

Але навіть якщо до такої дегенерації не докотитися, Сатановський, вважай, вже успішно зістрибнув. Цікаво, кого наступного проб'є на "безкомпромісну критику режиму"?

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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