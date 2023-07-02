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Війна з Росією: хроніка
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Як народжується український Моссад

Олексій Голобуцький
2 липня, 2023 неділя
18:02
Погляд Олексій Голобуцький

Ми звикаємо жити в країні війни (хоча до грому так і не звикли знов). Ми розуміємо, що швидко це не закінчиться, навіть як завтра скінчиться Путін

А в країні постійної війни геть інакші пріоритети. Зокрема, що б не відбувалось, найвища довіра в суспільства лишається до армії та спецслужб (і в нас вже так і є – спецслужби різко наростили довіру). Політика – політикою, але війна тяжіє над всім.

Коротше, ми під гаслами "Слава нації – смерть ворогам!" будуємо свій європейський Ізраїль – країну, де всі поголовно так чи інакше дотичні до оборони, безпеки, виявлення загроз, вирахування ворожих агентів. Зі своїм "Моссадом", в котрого нема обмежень на помсту і встановлення справедливості.

СБУ ліквідує ворогів України за злочини проти держави та українців всюди – ні місце (хоч фронт, хоч окуповані терени, хоч Петербург, хоч Москва), ні давність злочину не мають жодного значення. Кладуть всіх.

ЗСУ і зокрема ССО (так, "каунтер страйк") стають взірцями для найпотужніших армій світу (котрі просто не мають такого досвіду – реальної масштабної війни в сучасних умовах з сучасним важким і легким озброєнням, це армії миру). СБУ стає взірцем спецслужб (знов же таки, бо масштаб: в Ізраїлю нема 140-мільйонного ворога з таким ресурсом і зброєю, тим більше ядерною), залучених до війни. 

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До 90% успішних відомих нам спецоперацій – справа рук СБУ. В умовах контрнаступу на добряче укріплені позиції окупанта роль спецоперацій, в тому числі СБУ, ще зростає.

До речі, а ви помітили, що поки не було жодної успішної спецоперації ворога на нашій території? Обстріли були, руйнування були – а спецоперацій жодної. Точніше, ми не зіткнулись з успішними результатами жодної ворожої спецоперації. Це теж показник рівня СБУ. У ворога – вибухає і ліквідовуються важливі фігуранти, а в нас спокій. Не тому, що вони не пробують. Або відпрацьовує спецслужба. І Малюк не дарма зачистив і лави самої СБУ, і інші відомства від агентів ФСБ. На вербування нових агентів СБУ реагує затриманнями – мова про сотні справ, тисячі епізодів.

А про успішність дій наших агентів в тилу ворога ви читаєте щодня у зведеннях про раптові пожежі, вибухи, сходження з рейок, аварії. Так, частина – заслуга їхнього власного довбо**бізму. Але решта якісно підготована нашими спецслужбами.

Так що наш власний "Моссад" зростає успішно.

Джерело

Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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