"Стосовно диверсійної роботи, то більшість успішних (підкреслюю: успішних) операцій у ворожому тилу та у РФ у нас здійснюється силами СБУ. І Кримській міст, і за кількома виключеннями усі найбільш гучні диверсії за останні місяці".

Бутусов пише про те, що знає більшість журналістів і військових експертів. Підрив Кримського мосту, атака морськими дронами на кораблі РФ в севастопольській бухті, підрив радіолокаційного літака в білоруських Мачулищах – далеко не повний перелік успішних операцій СБУ. Мої джерела, підтверджують, що СБУ стоїть і за підривами російських воєнних злочинців і пропагандистів. Тільки за останній час українську "бавовну" від СБУ спробували Владлен Татарський, Захар Прилєпін та один з ватажків луганських терористів Ігор Корнет.

Голова Служби Василь Малюк дає мало інтерв’ю, підкреслюючи тільки, що "бавовна" у РФ палала, палає і буде палати", а смерть – "це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам"

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Ми вже звикли, що СБУ не коментує підриви, обмежуючись фразою "всі коментарі та подробиці будуть після перемоги". Голова Служби Василь Малюк дає мало інтерв’ю, підкреслюючи тільки, що "бавовна" у РФ палала, палає і буде палати", а смерть – "це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам".

На мою думку, така стратегія абсолютно виправдана. Можу послатись тут на досвід керівників кращих закордонних спецслужб, які вкрай рідко спілкуються з пресою. Уявити собі керівника ЦРУ, який щоденно роздає по кілька інтерв’ю, – неможливо в принципі. Зате сказане ним – на вагу золота для експертів і спеціалістів.

Для мене, – думаю, як і для більшості українців, – постійна "бавовна" в тилу ворогів важливіша гучних заяв. А з подробицями справді почекаємо до кінця війни.

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Про автора. Олексій Голобуцький, політолог

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