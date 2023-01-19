Рішення Європарламенту, вагу якого важко оцінити. Злочини Росії та білоруського режиму проти України буде судити окремий міжнародний трибунал!

Світ фактично визнав, що дії Путіна і російської армії співмірні зі злочинами гітлерівської Німеччини.

Світ фактично визнав, що дії Путіна і російської армії співмірні зі злочинами гітлерівської Німеччини.

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Це дає шанс, що покарання понесе не лише верхівка в кремлі. Але і всі ці майори та сержанти, які пускають ракети по українських містах і вбивають українських дітей.

Без покарання винних це не закінчиться ніколи. Покарання має бути швидким і публічним.

Інакше третьої світової світові не уникнути.

Але український Моссад це з порядку денного не знімає. З частиною поквитатися маємо ми самі…

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Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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