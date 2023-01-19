Трибунал для Росії. Український Моссад це з порядку денного не знімає
Світ фактично визнав, що дії Путіна і російської армії співмірні зі злочинами гітлерівської Німеччини
Рішення Європарламенту, вагу якого важко оцінити. Злочини Росії та білоруського режиму проти України буде судити окремий міжнародний трибунал!
Світ фактично визнав, що дії Путіна і російської армії співмірні зі злочинами гітлерівської Німеччини.
Світ фактично визнав, що дії Путіна і російської армії співмірні зі злочинами гітлерівської Німеччини.
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Це дає шанс, що покарання понесе не лише верхівка в кремлі. Але і всі ці майори та сержанти, які пускають ракети по українських містах і вбивають українських дітей.
Без покарання винних це не закінчиться ніколи. Покарання має бути швидким і публічним.
Інакше третьої світової світові не уникнути.
Але український Моссад це з порядку денного не знімає. З частиною поквитатися маємо ми самі…
Про автора. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
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