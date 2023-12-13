Подальші події на лінії фронту будуть пов'язані з політичною ситуацією в РФ, - військовослужбовець Тимочко

Таку думку висловив Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо зважати лише на військовий аспект, ми можемо пропустити багато політичних загроз, які пізніше вплинуть на наше озброєння та підтримку серед міжнародних інститутів. Це може серйозно зашкодити Україні в майбутньому. Зокрема, при підготовці наших наступальних операцій. Тому це потрібно враховувати", - зазначив він.

За його словами, Путін будував державу, по суті, на символах та вважав політичну складову важливішою за економічний добробут населення. Тому ми маємо це враховувати та поєднувати політичну і військову складову.

Стосовно військових аспектів, атаки росіян це реакція на складену ситуацію, а не унікальна військова кампанія, вважає військовослужбовець.

"Куп'янський напрямок це намагання зайняти залізнодорожній вузол в Харківській області, щоб потім поширити наступ в напрямку Краматорська, Слов'янська, Костянтинівки. Бахмут - вимушений крок, бо військовий гарнізон, який був в Бахмуті з'являвся перед загрозою оперативного оточення. Авдіївка - укріпрайон і дуже велика близькість до Донецька, вогневий контроль за приміськими територіями Донецька. Тобто на всіх напрямках атаки росіян є лише реакцією на складену ситуацію", - зазначив він.