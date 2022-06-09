"Подарунок" окупанту. У Латвії готують законодавство для конфіскації в країні майна Росії та Білорусі
Експерти Мін'юсту мають розробити спеціальний закон до 17 червня, тобто до роковин приходу радянських окупантів до Риги
Про це Міністр юстиції Яніс Борданс написав на своїй сторінці у соціальній мережі twitter, інформує Delfi.
Борданс доручив Міністерству юстиції розробити спеціальний закон для відчуження власності Будинку Москви та санаторіїв "Бурштиновий Берег" і "Білорусія".
"Обидві країни несуть пряму відповідальність за скоєння кримінальних злочинів та геноцид, про що також йдеться у заявах Сейму та Євроради. У Латвії вже існує правовий механізм, у рамках якого можлива конфіскація майна під час кримінального процесу", - написав Борданс.
Передбачено, що Латвія може використати згадані об'єкти для розміщення українських біженців, реабілітації постраждалих та потреб інформаційного центру.
"Для того, щоб законодавець чітко висловив свою волю і дозволив юридичні нюанси, необхідний особливий закон, який прибирає будь-які перешкоди та інтерпретації щодо відчуження цих об'єктів, що належать Росії та Білорусі, для потреб держави і суспільства", - зазначив він.
- Відзначимо, що 6 червня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила транслювати в країні усі 80 російських телеканалів.
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