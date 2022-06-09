Про це Міністр юстиції Яніс Борданс написав на своїй сторінці у соціальній мережі twitter, інформує Delfi.

Борданс доручив Міністерству юстиції розробити спеціальний закон для відчуження власності Будинку Москви та санаторіїв "Бурштиновий Берег" і "Білорусія".

"Обидві країни несуть пряму відповідальність за скоєння кримінальних злочинів та геноцид, про що також йдеться у заявах Сейму та Євроради. У Латвії вже існує правовий механізм, у рамках якого можлива конфіскація майна під час кримінального процесу", - написав Борданс.

Передбачено, що Латвія може використати згадані об'єкти для розміщення українських біженців, реабілітації постраждалих та потреб інформаційного центру.

"Для того, щоб законодавець чітко висловив свою волю і дозволив юридичні нюанси, необхідний особливий закон, який прибирає будь-які перешкоди та інтерпретації щодо відчуження цих об'єктів, що належать Росії та Білорусі, для потреб держави і суспільства", - зазначив він.

Відзначимо, що 6 червня Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила транслювати в країні усі 80 російських телеканалів.

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