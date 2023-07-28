Подекуди дощі з грозами, надалі - прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко
На вихідних 29 та 30 липня у деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі з грозами. Проте у неділю прогнозується прояснення та потепління у деяких областях
Про це інформує синоптик Наталка Діденко.
Зазначається, що 29 липня дощі, ймовірно, накриють західну частину України, а також Харківщину, Луганщину й Донеччину. Також прогнозуються короткочасні дощі у другій половині дня на Житомирщині, Київщині й Чернігівщині.
"У центральних областях та у південній частині, а також на Сумщині та Донеччині - без істотних опадів, багато сонця", - йдеться у повідомленні.
Також 30 липня дощі з грозами передбачаються у західних областях України. Вдень вони дійдуть до Вінниччини, а решта території перебуватиме у сухій сонячній погоді.
Фото: Наталка Діденко
Занадто спекотно не буде
У суботу, 29 липня, температура повітря в Україні буде комфортною - +24...+29°C.
Зазначається, що вітер очікується з північного заходу, помірний, в Приазов'ї можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.
Вже 30 липня буде потепління - +26...+32°C. Проте, в західних областях буде трохи свіжіше, +23...+29°C.
У столиці буде тепло, є ймовірність короткочасних дощів
У Києві у суботу, 29 липня, ймовірно, очікуються короткочасні дощі. Максимальна температура повітря завтра - близько +25°C.
У неділю в Києві - ідеальний синоптичний літній день, без опадів, +28°C.
- Сьогодні, 28 липня, на заході буде хмарно та без опадів, а у східних та частково південних регіонах прогнозують дощі та грози.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.09
Купівля 37.09Продаж 37.84
-
EUR
Купівля 41.04Продаж 42.01
- Актуальне
- Важливе