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Подекуди дощі з грозами, надалі - прояснення: прогноз погоди на вихідні від Наталки Діденко

28 липня, 2023 п'ятниця
15:43
Суспільство погода

На вихідних 29 та 30 липня у деяких регіонах України очікуються короткочасні дощі з грозами. Проте у неділю прогнозується прояснення та потепління у деяких областях

Про це інформує синоптик Наталка Діденко.

Зазначається, що 29 липня дощі, ймовірно, накриють західну частину України, а також Харківщину, Луганщину й Донеччину. Також прогнозуються короткочасні дощі у другій половині дня на Житомирщині, Київщині й Чернігівщині.

"У центральних областях та у південній частині, а також на Сумщині та Донеччині - без істотних опадів, багато сонця", - йдеться у повідомленні.

Також 30 липня дощі з грозами передбачаються у західних областях України. Вдень вони дійдуть до Вінниччини, а решта території перебуватиме у сухій сонячній погоді.

Погода в Україні 29 і 30 липня

Фото: Наталка Діденко

Занадто спекотно не буде

У суботу, 29 липня, температура повітря в Україні буде комфортною - +24...+29°C.

Зазначається, що вітер очікується з північного заходу, помірний, в Приазов'ї можливі пориви до 15-20 метрів за секунду.

Вже 30 липня буде потепління - +26...+32°C. Проте, в західних областях буде трохи свіжіше, +23...+29°C.

У столиці буде тепло, є ймовірність короткочасних дощів

У Києві у суботу, 29 липня, ймовірно, очікуються короткочасні дощі. Максимальна температура повітря завтра - близько +25°C.

У неділю в Києві - ідеальний синоптичний літній день, без опадів, +28°C.

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