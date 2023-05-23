Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Події у Бєлгородській області запустять процеси, завдяки яким місцеві мешканці зможуть згадати своє коріння, - доктор історичних наук
Ексклюзив

Події у Бєлгородській області запустять процеси, завдяки яким місцеві мешканці зможуть згадати своє коріння, - доктор історичних наук

23 травня, 2023 вiвторок
13:58
Суспільство

Віктор Брехуненко, доктор історичних наук, професор, зазначив, що Білгородщина здавна належала до території середньовічної української держави Русі й була втрачена під час монгольської навали

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Білгородщина здавна належала до території середньовічної української держави Русі й була втрачена під час монгольської навали. У XXVII столітті почалася реколонізація з боку України, а з півночі сунула інша колонізаційна машина Московської держави. А у 30-х роках XXVII століття Московія побудувала так звану Білгородську засічну лінію. Здавалося б, що цей край російський, але ця захисна лінія, як і всі інші, переважно будувалася українськими руками", - зауважив доктор історичних наук.

Віктор Брехуненко пояснив, що у Росії бракувало вільного населення, щоб залучити людей для колонізації краю та будівництва фортець. Відповідно, активно залучилися українці, українські переселенці.

"Остаточним акордом у тому, що Білгородщина набула українського обличчя, стало створення Слобідської України у другій половині XXVII століття. Тоді більша частина Білгородщини увійшла до складу слобідських полків. До речі, росіяни цього ніколи не приховували. У ХІХ столітті мандрівники ототожнювали більшу частину Білгородщини з українськими землями, а етнічний кордон між українською та російською територіями вони проводили за 15 верст від Курська. Зрозуміло, що там були анклави російського населення. Ворожнеча між українським населенням та російським була надзвичайно потужною, навіть сама Московія намагалася розвезти по різні боки українців та росіян, бо так вони там не мирилися. А те, що нині відбувається на Білгородщині, мені здається, це ситуація, котра давно визрівала, і запустить процеси, які дозволять пригадати значній частині мешканців Білгородщини, хто вони та чиї діти їхні батьки", - підкреслив Брехуненко.

Професор додав, що так само і на Воронежчині аж до верхів'я Дона – це українська територія, яка заселялася, починаючи 1651 року. Тобто перші переселенці з України, яких тягнуло на Слобожанщину, пішли східніше на ті терени, які зараз перебувають у складі Російської Федерації.

Світ
Україна
Росія
історія України
Війна з Росією
Бєлгород
Читайте також:
21 травня, 2023 неділя
Внаслідок війни Китай опинився не лише з шансом, а з колосальними втратами, - дипломат Безсмертний
В'ячеслав Володін
21 травня, 2023 неділя
Польща "має повернути набуті території після Другої світової та повернути РФ гроші за відновлення", - спікер держдуми Володін
Легион "Свобода России"
22 травня, 2023 понедiлок
У легіоні "Свобода Росії" заявили, що створюють демілітаризовану зону на кордоні з РФ. З Бєлгородщини терміново евакуюють ядерні боєприпаси
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.07
    Купівля 37.07
    Продаж 37.61
  • EUR
    Купівля 40.12
    Продаж 40.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
23 травня
14:40
на фото наслідки обстрілу Авдіївки
Росіяни вдарили по Авдіївці на Донеччині: поранено щонайменше двох людей
14:30
“Carol for the Charity”
Переосмислення "Щедрика" Carol for Charity отримало бронзу на міжнародному фестивалі The One Show
14:29
Ексклюзив
Микола Княжицький
Московська церква стала елементом гібридної війни Росії проти України, - нардеп Княжицький
14:25
СБУ повідомила про підозру екссоратнику Януковича Дмитру Вороні
Допомагав окупантам грабувати Запоріжжя: СБУ повідомила про підозру екссоратнику Януковича Дмитру Вороні
14:08
Україна ЄС
Єврокомісія виділила Україні новий транш макрофіну на €1,5 млрд: на що підуть гроші
14:07
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Україна не здатна перемогти РФ, та порадив, як зупинити війну
14:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:01
OPINION
Ірина Цілик
Чи потрібні Укрзалізниці "жіночі" вагони?
13:54
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Міністр оборони Німеччини "роздратований поведінкою угорських друзів", які блокують допомогу Україні
13:46
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Путінський режим у РФ викликає невдоволення в усіх свідомих росіян, - Маляр
13:35
Ісламістські бойовики вбили шістьох людей на заводі з видобутку природного газу та нафти в Пакистані
13:29
Держдума РФ. Виступає Володін
Держдума РФ проголосувала за заборону для польських фур пересуватися Росією
13:27
Дмитро Пєсков
У Кремлі вперше прокоментували рішення про надання винищувачів F-16 Україні
13:23
Оновлено
Бєлгород вибух
У Бєлгородській області РФ триває "контртерористична операція". Пєсков заявив про глибоке занепокоєння російської влади
13:18
Потяг
Укрзалізниця запровадить жіночі купе в межах пілотного проєкту
13:12
Огляд
флешмоб, військові, тренд
"Святі люди воюють, щоб гниди жили…": як тренд військових у Twitter "рве" мережі
13:08
Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank International розробив спосіб покинути російський ринок, - Reuters
13:00
Кирило Буданов
"Є необхідний мінімум озброєнь": Буданов заявив, що Україна готова розпочати контрнаступ
13:00
Шахтарі
Через ворожі обстріли другу добу знеструмлені дві шахти на Донеччині: ситуація в енергетиці
12:46
обстріл Донеччина
За минулу добу росіяни вбили жителя Донеччини й поранили п'ятьох
12:38
Євген Пригожин
Пригожин став найпопулярнішим кандидатом у президенти РФ, - опитування
12:33
Окупанти
"Евакуація" окупантів з Херсонщини: Центр нацспротиву дізнався, кого вивозять у першу чергу
12:27
Samsung
Samsung презентував екран до смартфона, який може вимірювати пульс і тиск
12:21
Зеленський відвідав передові позиції на Донеччині
Зеленський відвідав передові позиції на Донеччині й нагородив морпіхів у день професійного свята
12:15
Німеччина солдат армія
Німеччина розглядає варіанти підтримки країн, які навчають українських військових на F-16
12:14
Пентагон
Фейкове фото вибуху біля Пентагону обвалило акції у США
12:06
OPINION
Олексій Панич
Що буде з цьогорічними лауреатами Шевченківської премії?
12:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 травня: скільки коштують євро, долар та злотий в обмінниках
11:58
окупанти
РФ приймає рішення про перекидання частини військ з фронту в Бєлгородську область, - ЗМІ
11:56
Зеленський
В ОП розповіли, чому Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії під час саміту G7
11:35
Кармело Ентоні
Триразовий олімпійський чемпіон з НБА оголосив про завершення кар'єри
11:31
крилата ракта "Калібр"
Росія утримує в Чорному морі два ракетоносії, можливий залп – 16 "калібрів"
11:27
В Україні виявили понад 400 підпільних гральних закладів
Мережу кришували правоохоронці: в Україні виявили понад 400 підпільних гральних закладів
11:24
Настоятелю монастиря УПЦ МП з Мелітополя повідомлено про підозру
Підтримував РФ та чекав на прихід "русского міра": настоятелю монастиря УПЦ МП з Мелітополя повідомлено про підозру
11:15
Е. Джин Керролл та Дональд Трамп
Жертва сексуальних домагань Трампа вимагає нової компенсації - $10 млн
11:08
Ексклюзив
Бєлгород вибух
Представники бєлгородської ТрО, які мали б захищати місто, тікали разом із цивільними, - російський опозиціонер Пономарьов
11:06
У Черкасах затримано агента воєнної розвідки РФ
Збирав інформацію про військові та стратегічні об’єкти: у Черкасах затримано агента воєнної розвідки РФ
10:52
електронне посвідчення водія
Замінити водійське посвідчення тепер можна в "Дії": деталі
10:46
Письменника Вакуленка, убитого росіянами під час окупації Харківщини, посмертно нагородили премією Prix Voltaire Special Award
10:39
Бахмут
У передмісті Бахмута тривають бої, армія РФ намагається зайняти вигідні позиції, проте невдало, - Маляр
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV