Про це він розповів в етері Еспресо.

"Білгородщина здавна належала до території середньовічної української держави Русі й була втрачена під час монгольської навали. У XXVII столітті почалася реколонізація з боку України, а з півночі сунула інша колонізаційна машина Московської держави. А у 30-х роках XXVII століття Московія побудувала так звану Білгородську засічну лінію. Здавалося б, що цей край російський, але ця захисна лінія, як і всі інші, переважно будувалася українськими руками", - зауважив доктор історичних наук.

Віктор Брехуненко пояснив, що у Росії бракувало вільного населення, щоб залучити людей для колонізації краю та будівництва фортець. Відповідно, активно залучилися українці, українські переселенці.

"Остаточним акордом у тому, що Білгородщина набула українського обличчя, стало створення Слобідської України у другій половині XXVII століття. Тоді більша частина Білгородщини увійшла до складу слобідських полків. До речі, росіяни цього ніколи не приховували. У ХІХ столітті мандрівники ототожнювали більшу частину Білгородщини з українськими землями, а етнічний кордон між українською та російською територіями вони проводили за 15 верст від Курська. Зрозуміло, що там були анклави російського населення. Ворожнеча між українським населенням та російським була надзвичайно потужною, навіть сама Московія намагалася розвезти по різні боки українців та росіян, бо так вони там не мирилися. А те, що нині відбувається на Білгородщині, мені здається, це ситуація, котра давно визрівала, і запустить процеси, які дозволять пригадати значній частині мешканців Білгородщини, хто вони та чиї діти їхні батьки", - підкреслив Брехуненко.

Професор додав, що так само і на Воронежчині аж до верхів'я Дона – це українська територія, яка заселялася, починаючи 1651 року. Тобто перші переселенці з України, яких тягнуло на Слобожанщину, пішли східніше на ті терени, які зараз перебувають у складі Російської Федерації.